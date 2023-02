Da San Biagio, al mese del pane, alla festa delle Lanterne

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Monza celebra San Biagio, con l'immancabile distribuzione del panettone. La sagra dedicata al santo protettore della gola e dei malanni invernali è posticipata a domenica 5 febbraio. Che è anche la data delle primissime sfilate di Carnevale, tra cui quelle di Cantù e Pescarolo. In Valtellipanena, invece, sempre domenica 5 doppio appuntamento con la Sagra di Berbenno e Gusta e Vai a Teglio, un percorso tra neve e cibo dedicato ai sapori della valle.

I prossimi giorni sono interessanti, dal punto di vista gastronomico, anche a Milano: domenica alle 19 l'attore Shi Yang Shi e il musicista Alessandro Cerino sono ospiti al Mercato Centrale in occasione della festa delle Lanterne: gran finale con una degustazione di ravioli cinesi della Bottega di Agie Zhou. A Eataly settimana prossima entrano nel vivo le manifestazioni legate al mese che celebra il pane: quest'ultimo è al centro anche del corso alla scuola della Cucina Italiana che si tiene lunedì 6. Al cinema Anteo, domenica si fa "colazione al cinema" con caffè, cappuccino e una piccola brioche prima di andare in sala a vedere L'Innocente (a prezzo ridotto di 5,50 euro). Al ristorante di Identità Golose in via Romagnosi, appuntamento l'8 e 9 febbraio con La nuova Sardegna di Salvatore Camedda (menu di quattro portate). (ANSA).