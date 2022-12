Verso il Natale, rush tra Mercatini e beneficenza

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Inizia la corsa verso il Natale, con l'ultima settimana che vede presi d'assalto i Mercatini di Natale lombardi, da quelli in piazza Duomo a Milano ai numerosi disseminati in tutta la regione e, in particolare, nei luoghi di montagna. A Milano, sono i laboratori ad andare per la maggiore, in un periodo dove le cene e gli eventi a tema nei ristoranti vivono un calo fisiologico a beneficio dei banchetti aziendali e della preparazione del pranzo di Natale. Lunedì 19, il Laboratorio di Antropologia del Cibo di via Metauro dedica un seminario alla cucina armena.

Diverse le iniziative solidali, a partire da "Panettone Sospeso" dell'omonima no profit che consente di lasciare pagato un panettone nelle 14 insegne che aderiscono all'iniziativa: sarà destinato a una famiglia bisognosa. Solidarietà protagonista anche domenica prossima, 18 dicembre, a Chez Moi, dove è annunciata una cena il cui incasso verrà totalmente devoluto a sostegno della ricerca.

A Monza prosegue il Christmas Village, tra i "mercatini natalizi" ghiotti, con le specialità locali e di stagione, si segnalano quello di Livigno (con bisciola, caldarrosta, panpepato) e Castione (con caldarroste e vin brulè).

Appuntamenti con i mercatini di Natale anche da Mantova a Iseo, da Bergamo a Como e Lecco e Cernobbio (dove quest'anno si è trasferita la Città dei Balocchi) e ancora Crema, Pizzighettone, Manerba, Mapello, Castione della Presolana, Gorla Minore e altri. (ANSA).