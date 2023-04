'Triplo delitto', un romanzo d'avventura nel Regno di Napoli

(ANSA) - MILANO, 08 APR - RAFFAELE RAJA, "TRIPLO DELITTO" (EDIZIONI IOSCRITTORE, PP 320, EURO 15) E' un romanzo d'avventura il nuovo libro di Raffaele Raja, 'Triplo delitto', pubblicato con le edizioni IoScrittore del gruppo Gems. La vicenda è ambientata nel Regno di Napoli, nel giugno del 1789. Lord Richard Trumbull, chiamato dall'amico ministro John Acton per organizzare un inedito servizio di polizia e informazioni, arrivando a Napoli scopre il cadavere di un giovane principe, Teobaldo D'Aquino di Caramanico. Incaricato dal re Ferdinando IV di Borbone in persona di trovare il colpevole del delitto, Trumbull scoprirà - con l'aiuto del fedele valletto anglo-napoletano Cyrus - la realtà complessa di un Regno in trasformazione fatta di logge massoniche, baroni riottosi, attentati, veleni e complotti.

Strada facendo si innamora di una nobildonna che gli farà toccare con mano altre facce della realtà napoletana, passando dai salotti ovattati della Reggia di Caserta alle alcove della regina Maria Carolina d'Asburgo e di Lady Hamilton, dalle straordinarie architetture di palazzi e chiese alle segrete di tenebrosi castelli e monasteri.

"Triplo Delitto - sostiene l'autore - è un romanzo d'avventura, che ho scritto pensando ai romanzi d'appendice di un tempo, quelli che si scrivevano sui giornali, divisi in capitoli. D'altra parte tutti i grandi scrittori di una volta, da Dumas a Tolstoj, scrivevano per i giornali, dando al lettore qualcosa di coinvolgente, una storia in cui immergersi ogni giorno, e un motivo in più (a volte l'unico) per comprare il giornale. Non so se sono riuscito nell'intento, ma l'idea era di dare al lettore un'emozione a ogni capitolo".

Laureato in architettura a Napoli, Raffaele Raja è stato per molti anni manager pubblico a Milano. Negli anni Ottanta è stato giornalista pubblicista, ha scritto di architettura e design su quotidiani e riviste, e scritto e pubblicato libri di architettura. Dopo aver diretto per undici anni la Protezione Civile di Regione Lombardia, negli ultimi anni ha diretto a Bruxelles l'ufficio di rappresentanza della Regione, ed è stato consulente della Commissione Europea per le politiche regionali e la partecipazione dei cittadini. (ANSA).