Aggressioni ed omicidio a Como, inchieste separate

(ANSA) - COMO, 12 AGO - La polizia di Como sta procedendo con due distinte indagini nei confronti di Omar Querenzi, 33 anni, di Albiolo (Como), arrestato ieri per tentato omicidio dopo avere aggredito e ferito con cocci di bottiglia due passanti in città, e sospettato di avere ucciso con le stesse modalità un uomo senza fissa dimora, Giovanni Mazza, 76 anni, di Sondrio, trovato senza vita nella sua auto con una ferita alla gola e con in mano un coccio di bottiglia.

Se da un lato c'è stato il riconoscimento di Querenzi quale autore dell'aggressione a un bambino di otto anni e un giovane del Salvador di 23 anni, ferito lievemente il primo, medicato con 20 giorni di prognosi il secondo, dall'altra non è ancora provato che il 33 enne, con problemi di tossicodipendenza, abbia colpito e ucciso l'anziano clochard.

Per questo al momento le due indagini sono formalmente separate, anche se gli indizi e la sequenza degli eventi portano rendono Querenzi sospettato dell'omicidio. L'uomo si sarebbe reso protagonista insomma di una folle spedizione punitiva verso persone sostanzialmente scelte a caso, che ha avvicinato con la scusa di chiedere un'informazione e ha poi colpito con i cocci di vetro. (ANSA).