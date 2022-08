Referendum su San Siro, ricorso del comitato contro la bocciatura

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - Il comitato promotore 'Referendum X San Siro' ha annunciato di aver presentato al Tribunale Civile di Milano "il ricorso contro la decisione dei Garanti di bocciare i due referendum in difesa dell'area di San Siro, per cui erano già state raccolte, in meno di una settimana, millequattrocento firme". Siamo 'costretti', hanno commentato i co-portavoce del comitato, a "ricorrere alla giustizia ordinaria per difendere il diritto delle cittadine e dei cittadini di esprimere la propria opinione".

Nel ricorso di sessantasei pagine chiedono "che sia la cittadinanza ad esprimersi e non gli uffici comunali che hanno copiato e incollato le tesi dei Fondi Immobiliari per bocciare due referendum senza nessuna motivazione inerente i due quesiti referendari ma citando esclusivamente un progetto che non c'è e delle ipotesi su un futuro ancora molto incerto".

Dal comitato, che ha lanciato una raccolta fondi, criticano il regolamento di Milano sulle consultazioni "che dà i pieni poteri all'amministrazione comunale di cassare le consultazioni popolari che non condivide". (ANSA).