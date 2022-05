Vedova Gemma Capra, 'l'ho fatto vivere con me'

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - "Sono stati 50 anni proficui, in cui l'ho portato con me e riabilitato". Lo ha detto Gemma Capra, la vedova di Luigi Calabresi, al termine della messa di suffragio che si è tenuta a Milano nel 50mo anniversario dell'omicidio del commissario di Polizia.

"L'ho fatto vivere con me - ha proseguito - con le sue passioni e oggi finalmente tutto il Paese guarda a lui come a un uomo onesto, le cose sono davvero cambiate. Avevo detto ai mei figli all'inizio del processo - ha concluso - noi lo riabilitiamo. E lo abbiamo fatto". (ANSA).