Cartabia: 'La giustizia è una strada che passa dall'incontro'

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - "La giustizia riparativa non è il balletto del perdono, ma una strada che passa dall'incontro e dal mettere in luce fino in fondo tutti gli aspetti della verità. Il compito della giustizia e dei tribunali è rispondere sì al bisogno di giustizia ma guarda anche oltre, alla possibilità di ricucire e di uscire dalla prigione di quel momento e spingersi con lo sguardo più avanti". Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia, alla serata al teatro Gerolamo a Milano in ricordo del commissario Luigi Calabresi, nel 50esimo anniversario del suo assassinio, il 17 maggio 1972.

"Si consegna alla storia quello che è accaduto - ha detto Cartabia - e poi c'è domani una mattina dopo. Rispetto alle vicende che si sono generate dentro quest'epoca storica molto dipenderà da come vivremo la nostra mattina dopo". Secondo Cartabia, "una possibilità di cui ha parlato anche il presidente Mattarella che ha fatto riferimento alla ricomposizione della comunità per la ricostruzione del nostro tessuto civile".

