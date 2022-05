Blocco 181, Milano inedita tra amore e crime

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Amore e crime, dove le scene di violenza non mancano, a ritmo sudato di rap e reggaeton, in una inedita Milano in realtà aumentata, coloratissima e multiculturale: Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero i tre protagonisti di Blocco 181, la nuova serie Sky Original in onda dal 20 maggio su Sky Antlantic e Now. Una favola metropolitana a tinte dark che è anche la prima in-house Sky Studios italiana. Una storia di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale, in otto episodi ambientati tra le comunità multietniche del nord diretta da Giuseppe Capotondi con Ciro Visco e Matteo Bonifazio. Blocco 181 vede il debutto, in un ruolo per lui inedito, del pioniere del rap italiano Salmo, che della serie è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore. "Blocco 181 -original soundtrack", è anche l'album collaborativo con Salmo alla direzione artistica in uscita venerdì 27 maggio per Sony Music su tutte le piattaforme digitali e negli store. Un legame anomalo e libero, quello dei protagonisti , che sfiderà le regole dell'appartenenza di tre ragazzi e attraverso cui provare a scalare insieme quei ranghi del traffico di droga che prima avevano sempre subito. Provengono da realtà diverse, eppure sono legati da qualcosa di più forte: Bea (Laura Osma), una ragazza latino-americana divisa tra la fedeltà alla sua famiglia, la Misa, e la voglia di cambiare vita; Ludo e Mahdi sono due amici di diversa estrazione sociale, uniti come fratelli" (si vedranno anche scene a tre ma i protagonisti non hanno provato imbarazzo "era tutto molto professionale"). Nils Hartmann, responsabile Sky Studios: "Blocco 181" è una serie criminale su cui lasciar germogliare una storia d'amore di oggi, un Romeo e Giulietta (+ Romeo), una storia del grande amore che può nascere - come già insegnava Truffaut - fra tre persone diversissime. Blocco 181 è una produzione Sky Studioscon Tapeless Filme Red Joint Film. Salmo ha lavorato duramente.

Si è preparato per un anno con due coach. "Quando mi sono visto sullo schermo è stata un tragedia è diverso dai video clip, come quando ascolti per la prima volta la tua voce registrata".

(ANSA).