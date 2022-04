Genovese: gup respinge istanza di sequestro da 1,5 milioni

Il gup di Milano Chiara Valori ha respinto la richiesta del legale di una delle due vittime di Alberto Genovese, l'imprenditore ai domiciliari in una clinica per disintossicarsi, di sequestro conservativo di oltre 1,5 milioni di euro. La parte civile, una modella che subì abusi nell'attico Terrazza Sentimento nel 2020 quando aveva 18 anni, chiedeva di congelare la cifra perché l'ex 'mago' del web, difeso dagli avvocati Luigi Isolabella e Davide Ferrari, aveva aperto un trust per gestire il suo patrimonio.

Trust che, come evidenziato dal gup, è stato creato, però, proprio per risarcire le vittime e pagare le spese processuali.