Maltempo, sabato allerta per forte vento su Milano

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla per vento nella giornata di domani, a partire dalle 6, quando anche il nodo idraulico di Milano sarà interessato dal generale rinforzo di vento che colpisce la regione.

Per la giornata di domani è infatti previsto un progressivo rinforzo del vento da Nord, anche a carattere di foehn, già dal primo mattino su Alpi e Prealpi, con veloce coinvolgimento entro la prima parte del giorno anche di tutta la pianura occidentale dove potrebbero verificarsi raffiche massime fino a 70-80 km/h sui settori occidentali. Attenuazione del vento nel corso della serata.

Non sono previste chiusure ma ai cittadini - spiega una nota - si raccomanda di porre attenzione e preferibilmente di non sostare sotto gli alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri) e le impalcature dei cantieri, dehors e tende, di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. (ANSA).