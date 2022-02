Vigilessa uccisa, concesso il nullaosta per i funerali

(ANSA) - BRESCIA, 15 FEB - La Procura di Brescia ha concesso il nullaosta alla sepoltura di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù, nel Bresciano, scomparsa l'otto maggio scorso e ritrovata cadavere l'otto agosto.

Secondo quanto si è saputo, i funerali saranno celebrati in città e non a Temù dove la donna, stando alle indagini, sarebbe stata uccisa da due delle tre figlie e dal fidanzato della maggiore, che sono in carcere dal 24 settembre.

Per l'accusa avevano prima stordito la donna con benzodiazepine e poi l'avevano soffocata con un cuscino. (ANSA).