Droga: Polizia scopre laboratorio, un arresto e una denuncia

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Gli agenti della Polizia di Stato, coordinati della Procura di Milano, hanno arrestato in flagranza di reato un albanese di 30 anni trovato con un chilo di eroina e un etto di hashish e hanno sequestrato 80 chili di sostanza da taglio utilizzata per la preparazione dell'eroina, denunciando un suo connazionale Gli agenti della Sezione criminalità straniera della Squadra Mobile, che da alcuni giorni monitoravano un appartamento in zona Mecenate, avevano ricevuto diverse segnalazioni riguardo due albanesi che, probabilmente, spacciavano eroina. I poliziotti ne hanno controllato i movimenti per alcuni giorni scoprendo che, in un monolocale di viale Umbria, i due avevano allestito un laboratorio in cui si lavorava l'eroina.

Hanno controllato uno dei due e nel monolocale gli agenti hanno trovato l'occorrente per la lavorazione della droga: tre macchine per sottovuoto, sette crick idraulici a bottiglia, frullatori, pesi da pressa, bilancini di precisione e sette sacchi di colore nero, con circa 80 chili di sostanza da taglio, (paracetamolo) e 4.500 euro. L'uomo è stato denunciato.

Contemporaneamente, un altro equipaggio della Squadra Mobile ha controllato e perquisito l'altro albanese, anch'egli di 30 anni, in via Rogoredo. E' stato arrestato in flagranza per la detenzione di un etto di hashish nascosto in un mobile della camera da letto e di un chilo di eroina, nascosto in un'auto parcheggiata vicino alla sua abitazione. Sequestrati anche 11.500 euro, nascosti nel comò della camera da letto. (ANSA).