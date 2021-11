Trasporti: Atm, venerdì 3/12 sciopero nazionale Ugl di 4 ore

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Per venerdì 3 dicembre le organizzazioni sindacali Ugl Autoferro e Ugl Ferrovieri hanno proclamato uno sciopero nazionale del settore mobilità di 4 ore.

A Milano l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio, sia di superficie sia della metropolitana, sarà possibile nella fascia oraria 18-22. Lo rende noto l'Atm.

"Lo sciopero - si legge nella nota dell'azienda di trasporto pubblico - è stato indetto contro l'introduzione dell'obbligo del cosiddetto 'green pass' per accedere ai luoghi di lavoro, circostanza che, secondo i promotori, ha comportato l'insorgere di 'reale e tangibile discriminazione' tra lavoratori e nell'organizzazione del lavoro".

Lo sciopero è stato inoltre indetto "per la possibilità che i tamponi per la certificazione verde siano elargiti gratuitamente a tutti i lavoratori interessati; perché si sensibilizzino le aziende nella ricerca di convenzioni ad hoc, così che non si pongano in essere ulteriori discriminazioni; per la sicurezza di tutti gli operatori del settore". (ANSA).