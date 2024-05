Mostra di un ragazzo autistico sognando la maratona di New York

Una mostra per parlare di autismo e di corsa, con le opere di Jacopo Munegato, giovane 25ennne affetto da disabilità intellettiva relazionale, con il sogno di partecipare alla prossima maratona di New York con il suo amico Francesco Salerno, affetto da un disturbo dello spettro autistico.

L'esposizione '42,195 Road to New York', ospitata a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, comprende alcune delle 42 opere, una per ogni chilometro della maratona, realizzate da Jacopo: paesaggi e città che rappresentano la sua visione del mondo, ma anche un modo per rilanciare quel sogno 'made in Usa' che condivide con il suo amico. Dopo 42 quadri, l'ultimo è intitolato '0,195' e corrisponde agli ultimi metri della maratona.

I due ragazzi il 3 novembre cercheranno di completare i 42,195 chilometri della maratona di New York e correranno con i colori dell'Asd 'Silvia Tremolada' di Monza, un'associazione che dal 1984 si occupa della promozione dell'attività sportiva a favore delle persone con disabilità fisica, sensoriale ed intellettiva, e con il supporto dei 'Ragazzi di Robin' di Segrate (Milano), organizzazione non profit fondata per promuovere l'inclusione sociale dei giovani attraverso l'arte, la cultura e lo sport.

All'inaugurazione della mostra erano presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani e il consigliere regionale della Lega Riccardo Pase, promotore dell'iniziativa.

Romani ha sottolineato come il progetto "abbia la capacità di abbattere tutte le barriere, soprattutto quelle mentali", un percorso artistico e sportivo "che ci ricorda, ancora una volta, come la disabilità oggi non sia più un ostacolo".

"Non una semplice mostra, bensì un sogno" ha dichiarato l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, visitando l'esposizione. "Da qui - ha spiegato l'assessore Caruso - l'idea di esporre i dipinti di Jacopo per coronare questo grandissimo sogno. Come spesso accade quando si parla di autismo, la differenza tra i due ragazzi ha reso possibile che ognuno di loro abbia dato il proprio contributo al progetto con gli strumenti che, nel corso degli anni, ha sviluppato per spiegare la sua condizione. Francesco racconta e spiega. Jacopo dipinge".

"Mettere in mostra i dipinti - ha concluso Caruso - farà sì che il ricavato possa contribuire a realizzare questa volontà. Possiamo sostenere tutti il viaggio di questi due ragazzi, attraverso l'arte".



