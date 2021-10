Valcepina, non sono una pericolosa estremista

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - In occasione della prima seduta del Consiglio comunale di Milano la consigliera di Fratelli d'Italia, Chiara Valcepina, al centro dell'inchiesta di Fanpage sulla presunta lobby nera per i finanziamenti della campagna elettorale, ha scritto una lettera al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in cui spiega la sua posizione in merito alle polemiche emerse per la sua presenza in aula.

"Voglio rassicurare la città che quei più di 900 nostri concittadini non sono dei pericolosi estremisti - ha scritto in riferimento a chi l'ha votata - così come voglio rassicurare loro, e con loro tutti gli elettori di Fratelli d'Italia che la persona che hanno contribuito ad eleggere non è una pericolosa estremista. Ma una cittadina, una professionista, una moglie, una mamma, chiamata per la prima volta dalla politica a mettersi in gioco per contribuire attivamente al futuro della nostra città". (ANSA).