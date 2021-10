Lobby nera: in piazza Scala presidio per chiedere dimissioni

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Dai Sentinelli ai centri sociali fino ai Verdi e Rifondazione comunista sono oltre un centinaio al momento le persone che stanno protestando in piazza della Scala, mentre dentro Palazzo Marino si sta svolgendo la prima seduta del Consiglio comunale, per chiedere "le dimissioni dei consiglieri della Lobby nera" emersa dall'inchiesta di Fanpage, tra cui c'è la consigliera di Fratelli d'Italia Chiara Valcepina .

I manifestanti del centro sociale Cantiere sono arrivati in piazza con un trolley come quello che il giornalista sotto copertura di Fanpage ha consegnato a Roberto Jonghi Lavarini, il Barone nero, durante l'inchiesta video.

"La piazza si sta lentamente riempiendo, per noi è un valore che una città Medaglia d'oro della Resistenza combatta delle presenze che richiamano al fascismo dentro l'aula più importante della città, quella di Palazzo Marino - ha spiegato Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli che hanno promosso il presidio di protesta - . Crediamo che i consiglieri che orgogliosamente si richiamano al fascismo e sono stati appoggiati da movimenti come Lealtà e Azione non possono rappresentare la Milano del 2021, la città che guarda al futuro e non a cent'anni dietro. Chiediamo assolutamente le dimissioni di questi consiglieri". (ANSA).