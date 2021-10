Fdi: pm Milano prendono filmato integrale Fanpage

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - La Procura di Milano sta acquisendo, attraverso il lavoro degli investigatori della Gdf, l'intero girato (circa 100 ore) dell'inchiesta giornalistica di Fanpage che ha portato all'apertura di un fascicolo per finziamento illecito ai partiti e riciclaggio relativo alla campagna elettorale di Fratelli d'Italia per le amministrative di Milano. Indagine, coordinata dai pm Giovanni Polizzi e Piero Basilone, che sta verificando anche eventuali profili di apologia di fascismo.

Oltre a fare accertamenti contabili, infatti, il primo passaggio dell'indagine è l'acquisizione in corso del filmato integrale con le registrazioni dei dialoghi di un cronista 'infiltrato' da imprenditore e Roberto Jonghi Lavarini, detto il "Barone nero", condannato a due anni per apologia del fascismo, Carlo Fidanza, europarlamentare e capo delegazione di Fratelli d'Italia e la candidata a Palazzo Marino di Fdi l'avvocato Chiara Valcepina. Dialoghi in cui viene a galla un sistema di 'lavanderia' per pulire soldi versati in nero destinati alla campagna elettorale e usati anche per altre elezioni e poi incontri con esplicite battute razziste, fasciste e sessiste e anche riferimenti al discorso di Hitler alla birreria di Monaco e saluti romani. (ANSA).