Maltempo: frana in Svizzera, chiusa A9 a Como

(ANSA) - COMO, 28 LUG - L'autostrada A9 è stata chiusa in mattinata nel suo ultimo tratto, fra l'uscita di Como Centro e la dogana svizzera in direzione Nord a causa di uno smottamento avvenuto sull'autostrada in territorio elvetico, tra Mendrisio e Lugano, a una decina di chilometri dal confine. Il traffico è stato così deviato sulla viabilità ordinaria già a Como, creando ulteriori disagi a una situazione che già era precaria. (ANSA).