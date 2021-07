Maltempo: ancora emergenza nel Comasco, torrenti esondati

(ANSA) - COMO, 27 LUG - E' pesante la situazione nel Comasco dopo le violente piogge di questa notte, che si sono sommate a quelle dei giorni passati. Praticamente tutti i torrenti che scendono a picco dalle montagne sopra il lago si sono ingrossati a dismisura e sono esondati invadendo le strade e provocando ingenti danni un po' in tutti i centri abitati.

Al momento la statale Regina, sulla sponda occidentale è interrotta in più punti: tra Cernobbio e Moltrasio, a Laglio (dove la furia dell'acqua ha divelto parte del lungolago), a Brienno, Argegno e Colonno. Danni anche in Valle d'Intelvi, dove è stata interrotta la strada che da Argegno sale a Schignano.

Smottamenti anche lungo la sponda orientale, a Lezzeno, dove alcune persone sono state evacuate in via precauzionale.

Resta pesante la situazione a Blevio, subito dopo Como, dove resta interrotta la statale per Bellagio. E' inoltre monitorato il corso del torrente Breggia, che sfocia nel lago a Cernobbio, e che sta raggiungendo i livelli di guardia. (ANSA).