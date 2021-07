Difesa, Fontana non si riconosce in accusa

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - "La notifica di oggi consentirà di assumere le iniziative previste dalla legge per dare un contributo di chiarezza allo sviluppo dei fatti che così come descritti non corrispondono al vissuto del Presidente". Lo spiegano i legali di Attilio Fontana, gli avvocati Jacopo Pensa e Federico Papa, commentando la chiusura delle indagini sul cosiddetto 'caso camici'. Il governatore lombardo, chiariscono, "non si riconosce" nell'"articolato capo di imputazione" per "come è stata ricostruita la vicenda". (ANSA).