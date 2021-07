Green Pass: Sala; idea non mi dispiace

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - "A me non dispiace" l'idea di avere anche in Italia un green pass sul modello francese, "tutto sommato vedete che anche Macron l'ha proposto e in un giorno ci sono state 1 milione di iscrizioni. Noi dobbiamo anche un po' forzare chi non si vuole vaccinare a farlo e questo per il bene di tutti". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se è favorevole ad un green pass obbligatorio per accedere ad esempio a bar e ristoranti come in Francia. (...) La mia posizione è che a me non dispiace affatto questa idea". (ANSA).