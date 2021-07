Inter svela maglia 21/22, biscione protagonista

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Niente strisce nerazzurre ma trama a pelle di serpente: l'Inter svela la nuova maglia home per la stagione 2021/22, la prima con il nuovo logo e che vede il ritorno dello scudetto sul petto dopo il successo in campionato.

Una divisa che "presenta una trama a pelle di serpente che richiama il Biscione, storico simbolo del Club nerazzurro e della città di Milano, protagonista anche del video pubblicato oggi sui canali digitali dell'Inter", spiega il club nerazzurro in una nota.

Ulteriore novità è la presenza di Lenovo sul retro, evoluzione della partnership che dura dal 2019: dopo l'addio di Pirelli, presente con il logo Driver sul retro delle divise, ora comparirà il logo del marchio tecnologico, in un upgrade della partnership iniziata nel 2019. (ANSA).