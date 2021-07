Fontana, sapremo tra 10 giorni conseguenze feste

(ANSA) - RHO, 12 LUG - "Mi auguro che questi festeggiamenti non comportino alcuna conseguenza, ma lo sapremo presto, nello spazio di 10-12 giorni, vedremo se ci sarà un aumento o meno del numero delle persone contagiate". Così, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'evento 'Progetto Mind, sinergie per innovare in Lombardia', in corso di svolgimento all'ex Area Expo, ha commentato gli assembramenti provocati dai festeggiamenti di ieri a seguito della vittoria degli Europei della Nazionale italiana di calcio. (ANSA).