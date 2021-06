Stilista impiccata: il pm chiede una nuova perizia

Serve una nuova perizia medico legale in incidente probatorio per accertare le cause della morte della stilista 37/enne Carlotta Benusiglio, trovata impiccata con una sciarpa ad un albero, a Milano, il 31 maggio 2016. Lo ha chiesto il pm Francesca Crupi al gup Raffaella Mascarino, davanti alla quale il 6 luglio si aprirà l'udienza preliminare per Marco Venturi, il fidanzato della donna accusato di omicidio volontario e il cui arresto è stato negato da gip, Riesame e Cassazione. Il difensore di Venturi, Andrea Belotti, si è opposto alla richiesta osservando che una perizia nelle indagini ha già accertato che si trattò di suicidio.