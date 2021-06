Covid: Sala e Fontana, in zona bianca evitiamo rischi

(ANSA) - MILANO, 14 GIU -"Siamo zona bianca. Il coprifuoco è cancellato. Per passare un'estate libera e serena continuiamo a rispettare le precauzioni ed evitiamo inutili rischi": è questo l'invito fatto sui social dal presidente della Lombardia Attilio Fontana nel primo giorno in cui la regione esce dalla zona gialla.

"Mi unisco a quello che ha detto il presidente Fontana, al fatto di fare attenzione. Vedo quello che sta succedendo in Inghilterra, non c'è da drammatizzare però è chiaro che un conto è tornare a produrre e a muoversi, l'altro conto è non avere prudenze". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto un appello all'attenzione nel primo giorno di zona bianca in Lombardia.

"Il mio richiamo specifico è: continuare a usare la mascherina, è noioso, fa caldo, però è il principale metodo per difenderci dalla pandemia", ha aggiunto. E poi un richiamo ai giovani: "Capisco la voglia dopo tanto tempo di stare fuori, però bisogna anche che tutti pensino al bene della collettività.

Anche noi siamo ovviamente nella difficoltà di trovare il giusto equilibrio tra riaprire e dare a tutti speranza e voglia di vita, e la necessità di tenere un po' controllato. Non è semplice, ma ci siamo", ha concluso. (ANSA).