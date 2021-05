Al Meazza 1.000 tifosi per Inter-Udinese

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - I tifosi tornano allo stadio anche in Serie A: è arrivato l'ok per la presenza di 1.000 spettatori a San Siro per la sfida di domenica 23 maggio tra Inter e Udinese. Un via libera che permetterà quindi ai nerazzurri di festeggiare lo scudetto con il pubblico sugli spalti, visto che al termine della gara contro i friulani avverrà la consegna della coppa.

La presenza del pubblico non sarà in ogni caso legata a vendita di biglietti: l'accesso ai mille spettatori a San Siro per la sfida tra Inter e Udinese sarà garantito agli ospiti della società, tra i quali ad esempio sponsor, dipendenti e parenti dei calciatori. (ANSA).