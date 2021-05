Questura, 30mila tifosi nelle strade

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Sono 30mila le persone scese per le strade di Milano per festeggiare la vittoria dello scudetto dell'Inter. I dati sono stati comunicati dalla questura al termine di una lunga giornata di festeggiamenti e assembramenti improvvisati.

I punti di maggiore concentrazione sono stati largo Cairoli e piazza Duomo, dove in centinaia si sono arrampicati sulla statua centrale. Le forze dell'ordine hanno impedito che la folla si fermasse sul sagrato della Cattedrale e in galleria Vittorio Emanuele, dove gli accessi sono stati chiusi anche grazie alla collaborazione della polizia locale. (ANSA).