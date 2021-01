Dalla Brianza ristoratori in corteo davanti Regione

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Un centinaio di ristoratori, baristi e soprattutto proprietari di discoteche che dalla Brianza sono arrivati a Milano per partecipare oggi pomeriggio alla manifestazione sotto Palazzo Lombardia ha inscenato un corteo di auto a passo d'uomo, che ha rallentato la circolazione sulla Milano-Lecco.

Suonando clacson e fischietti, sono entrati a Milano scortati da auto della polizia, in apertura e chiusura del corteo. Poi hanno parcheggiato nella zona di viale Zara e sono arrivati sotto il palazzo della Regione in vista dell'appuntamento pomeridiano,

"Abbiamo lasciato libera la corsa d'emergenza e quella di sorpasso - ha spiegato all'ANSA Mauro Meda, imprenditore di Seregno - in modo che potessero passare i mezzi di soccorso e siamo andati a circa 40 km all'ora. Qualcuno arriverà al lavoro dieci minuti in ritardo, così capirà come ci sentiamo noi che non possiamo andare a lavorare". "Volevamo dare un segnale - ha aggiunto - far notare che siamo qua non per capricci ma perché non possiamo lavorare, perché da ottobre i nostri dipendenti non hanno ricevuto la cassa integrazione".