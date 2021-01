Solidarietà per senzatetto, Milano raccoglie cibo e indumenti

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - E' gara di solidarietà tra le associazioni di volontariato, a Milano, per aiutare i senzatetto in questi giorni di freddo pungente. Un punto di raccolta di materiali e cibo è stato organizzato per domenica 17 gennaio, dalle 10 alle 18, davanti al Memoriale della Shoah di piazza Edmond Jacob Safra, nei pressi della stazione Centrale.

Si raccolgono coperte, giacconi e indumenti caldi come maglioni, pantaloni, sciarpe, cappelli e guanti - nuovi oppure usati ma sempre puliti e in buone condizioni -, biancheria e prodotti per l'igiene e la cura del corpo; e ancora alimenti a lunga conservazione - cibo in scatola e non deperibile - e bottiglie d'acqua.

I cittadini che desiderano partecipare alla raccolta devono consegnare i beni donati in sacchetti o scatole ben chiuse al gazebo allestito per l'occasione. Ad accoglierli ci saranno i volontari delle organizzazioni cittadine che si sono unite in una rete a sostegno a favore dei senzatetto. Tra queste Casa Comune, City Angels, Comunità Ebraica di Milano, Fondazione Progetto Arca, Mai Solo, Volontariato Federica Sharon Biazzi, Bene Akiva e Hashomer Hatzair. Nei giorni successivi alla raccolta, le stesse associazioni si occuperanno di distribuire il materiale per metterlo a disposizione delle persone fragili che non hanno una casa e che vivono in strada. (ANSA).