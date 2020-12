Fontana: 'Sul Natale aspettiamo chiarimenti domani dal governo'

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - "Il Governo ci ha rappresentato questa sua intenzione, riservandoci di dare dei chiarimenti circa cosa s'intenda per restrizioni ulteriori alla riunione di domani. È chiaro che soltanto dopo questa ulteriore specificazione ci potremo fare un'idea". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sull'ipotesi dell'istituzione di una zona rossa in tutta Italia durante le festività natalizie, dopo il confronto tra Governo e Regioni.

"Quello che è certo - ha aggiunto Fontana a margine del Consiglio Regionale - è che tutti quanti abbiamo chiesto che ci sia da un lato la certezza dei ristori per tutte quelle categorie che dovessero essere colpite da questa ulteriore chiusura, dall'altro lato su quello che dovrà succedere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, in modo che gli operatori e gli imprenditori possano programmare e progettare quello che sarà il proprio futuro". (ANSA).