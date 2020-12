Musei: Novecento Milano compie 10 anni, 4 mln visitatorim

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Compie dieci anni il museo del Novecento di Milano, una occasione da festeggiare ma anche per fare un bilancio di questo decennio di attività.

Da allora sono stati oltre 4 milioni i visitatori dello spazio che affaccia su piazza Duomo a Milano, 70 le mostre realizzate nelle sue sale, 871 le opere donate da artisti e collezionisti, 405mila i followers sui social, 402 i capolavori della collezione che hanno girato il mondo in occasione di mostre, 243.230 i bambini che hanno partecipato a laboratori e visite di EDU900, oltre 250mila visite all'anno sul sito del Museo, e innumerevoli i selfie scattati sotto il Neon di Fontana che si vede dalla piazza e ne è diventato un tratto distintivo.

Per festeggiare i suoi primi dieci anni il museo ha intrapreso un 'restyling' delle sale che si completerà nel 2021. E in attesa che le norme anticovid consentano di riaprire al pubblico ha anche programmato un palinsesto di eventi online: da testimonial famosi (come Linus, Fabio Novembre e Italo Rota) che hanno indicato la loro opera preferita, a una serie di Art Talk, a un video, fino alla call Museo Chiama Scuola dedicata alle scuole primarie che potranno contribuire alla realizzazione, nel corso del 2021, di un nuovo "percorso UNDER 10" nelle sale del museo. (ANSA).