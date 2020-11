Virus non ferma solidarietà a Fondazione De Gasperis

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - L'emergenza sanitaria causata dal Covid non ferma la solidarietà. Il 5x1000 della Fondazione De Gasperis è cresciuto del 69,9% in due anni.

"Il grande cuore di Milano e di tutto il Paese batte forte quando serve e in questo 2020 serve una grande mobilitazione per fronteggiare il Coronavirus", commenta con soddisfazione il presidente Benito Benedini. Il 5x1000 donato alla fondazione De Gasperis serve - spiega la Fondazione - a sostenere la ricerca, la prevenzione e la cura delle malattie del cuore, uno dei principali organi colpiti dal Coronavirus. L'importo del 5x1000 è devoluto interamente al Dipartimento cardiotoracovascolare dell'ospedale Niguarda del capoluogo (Cardiocenter De Gasperis) per le attività di ricerca e clinica.

In parallelo, la fondazione ha attivato campagne di raccolta fondi (https://www.degasperis.it/nuova-raccolta-fondi-covid.html)per acquistare dispositivi di sicurezza individuale (tute e mascherine) per i sanitari impegnati nella sfida al Covid.

