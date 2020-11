Covid: sul tetto dell'auto per ore per vedere la mamma ricoverata

E' rimasta per ore sul tetto della propria auto per cercare di salutare, almeno con un abbraccio virtuale, la mamma ricoverata all'ospedale Valduce di Como che non può vedere per via delle regole imposte per contrastare la diffusione del coronavirus.

La sua fotografia scattata ieri, emblematica delle difficoltà e dell'ansia che provano persone le quali hanno parenti ricoverati, è stata postata su Facebook da Salvatore Amura, che abita davanti all'ospedale. Una notizia ripresa dalla Provincia di Como.

"Abito di fronte l'ospedale Valduce a Como, i primi piani sono occupati dai reparti Covid - ha scritto nel post - Da marzo medici e infermieri si muovono freneticamente notte e giorno bardati e incessanti curano, portano conforto e cercano di fare tutto il possibile per salvare le persone. Capita spesso di vedere familiari e amici che cercano di salutare i propri parenti, fargli sentire una vicinanza, la presenza degli affetti. Dalla strada anche per ore senza successo».

"Nello foto che ho scattato a tardo pomeriggio una ragazza che da stamattina provava a salutare la sua mamma - scrive Amura - Si disperava perché non riusciva a vederla ma senza demordere.

Qui sopra il tetto della sua auto che prova ancora a farsi riconoscere. Speriamo che tutto questo finisca presto".