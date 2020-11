Coca Cola illumina l'albero di Natale in piazza Duomo

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Sarà Coca Cola quest'anno ad illuminare l'albero di Natale in piazza Duomo a Milano con i classici colori rosso e bianco e un invito a sostenere con delle donazioni il banco alimentare.

Si tratterà di un allestimento sostenibile. L'albero principale sarà infatti circondato di alberi vivi più piccoli che poi verranno piantatii in città, mentre le luci saranno visibili da diverse zone di Milano.

L'albero di piazza Duomo - che ormai è una tradizione - fa parte del Natale degli alberi, progettato da Marco Balich e donato alla città dalla Fondazione Bracco,.

"Quest'anno abbiamo imparato a stare vicini anche quando siamo distanti. - ha osservato Giuliana Mantovano, Direttore Marketing di Coca-Cola Italia - L'Albero di Natale in piazza Duomo vuole essere un simbolo per celebrare il cuore solidale della città e quanto oggi sia ancora più importante lo spirito di condivisione. Invitiamo tutti ad unirsi a noi nel sostenere Banco Alimentare per rendere questo Natale speciale anche per chi ha bisogno".

"Quest'anno Banco Alimentare - ha aggiunto il presidente del Banco Giovanni Bruno - è stato messo a dura prova dall'emergenza Covid-19 e dalle conseguenti misure di contenimento. Abbiamo moltiplicato gli sforzi per rispondere al bisogno delle persone in difficoltà, che sono cresciute in maniera esponenziale. La rinnovata collaborazione con Coca-Cola è, quindi, ancora più preziosa" (ANSA).