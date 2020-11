Lombardia, nel terzo trimestre produzione +21,2%

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Il terzo trimestre 2020 registra un rimbalzo congiunturale consistente della produzione industriale (variazione congiunturale destagionalizzata +21,2%) e un'attenuazione della contrazione tendenziale (la variazione tendenziale è contenuta al -5,2%). E' quaanto emerge dall'indagine congiunturale realizzata da Unioncamere Lombardia relativa al terzo trimestre 2020 nell'ambito del progetto Focus Imprese che ha riguardato un campione di più di 2.600 aziende manifatturiere, suddivise in imprese industriali (più di 1.500 imprese) e artigiane (più di 1.100 imprese).

Andamento simile anche per la produzione delle aziende artigiane manifatturiere: +25,2% la variazione congiunturale destagionalizzata e -5,3% la corrispondente variazione tendenziale.

L'occupazione presenta un saldo negativo per l'industria (-0,4%) ancora contenuto dato l'irrigidimento generale del mercato del lavoro dovuto ai provvedimenti nazionali, con il tasso d'uscita all'1,8% e il tasso di ingresso all'1,4% entrambi in crescita. Saldo occupazionale negativo (-0,3%) anche per l'artigianato - con tassi d'ingresso (1,5%) e uscita (1,8%) in aumento rispetto al trimestre precedente ma ancora in linea con i valori minimi storici.

Nel terzo trimestre, come previsto, la ripresa delle attività ha "permesso al settore manifatturiero lombardo un significativo recupero dei livelli produttivi", afferma il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio. L'industria lombarda "resiste ancora. La drammaticità di questo 2020 emerge però dalle variazioni tendenziali dei settori industriali", evidenzia il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti. (ANSA).