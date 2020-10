Assessore Milano, da domani stop Area B

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Da domani a Milano sarà nuovamente sospesa Area B, la zona a traffico limitato che corrisponde a quasi tutta la città e che vieta l'ingresso e la circolazione in città dei veicoli più inquinanti, che a causa del lockdown e dell'epidemia di covid era già stata bloccata dallo scorso marzo al 15 ottobre . "Da domani Area B sarà di nuovo sospesa - ha scritto l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, sulla sua pagina Facebook -. In questo periodo dobbiamo continuare a monitorare l'andamento dei contagi e del traffico e di conseguenza attivare o sospendere i provvedimenti di mobilità".

L'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo "attacca dicendo che area B non va bene, ma intanto lui mantiene i divieti per i vecchi diesel, gli stessi di area B - ha aggiunto -. Se vietiamo noi i diesel con le telecamere di area B non va bene, se li vieta lui solo con una delibera va bene. Lui li vieta con delibera ma poi non controlla, delibera che rimane carta straccia, Milano invece realizza un sistema vero per diminuire le emissioni bloccando i vecchi diesel e distribuendo 15 milioni di euro per cittadini e imprese per cambiare i veicoli inquinanti e 23 milioni per cambiare le caldaie".

"Suggerisco a Cattaneo e ai suoi colleghi di Regione Lombardia come la Terzi, di fare sul serio la lotta all'inquinamento e al traffico: saremo più forti anche contro il virus del covid-19 - ha concluso -. Chiedo a Regione di fare veri provvedimenti su ambiente e traffico, e di non lasciare sola la città di Milano e i suoi cittadini stretti nella morsa dell'inquinamento, frutto anche del loro immobilismo e dell'inefficacia delle loro misure.

Milano deve sconfiggere il virus, ma anche l'inquinamento e il traffico". (ANSA).