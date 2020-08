Tamponi a Linate, attesi 500 passeggeri giorno

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Da questa mattina anche all'aeroporto cittadino di Milano, quello di Linate, i viaggiatori che arrivano dai Paesi considerati a rischio Covid, Croazia, Grecia, Malta, Spagna, potranno sottoporsi al tampone in modo volontario. Rimane l'obbligo per tutti coloro che rientrano da questi Paesi di segnalarsi alle proprie Ats. Nella zona del ritiro bagagli è stata allestita un'area apposita con tre postazioni dove il personale sanitario del Gruppo San Donato sottopone i viaggiatori a tampone.

A Linate il flusso di persone che arrivano dai Paesi a rischio è minore rispetto a Malpensa, sono dai 500 ai 700 i passeggeri attesi ogni giorno. "Pensiamo che circa il 50% delle persone si sottoporrà al tampone, noi puntiamo al 100% - ha spiegato Francesco Galli, amministratore delegato del Gruppo San Donato -. I tamponi vengono fatti a tutti non ci sono priorità, basta mettersi in coda". Chi non fa il tampone in aeroporto può scegliere di farlo, prenotandosi ad un apposito numero, ai Drive Through del Gruppo San Donato, rimanendo quindi direttamente in auto. (ANSA).