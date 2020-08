Gallera: 'A Malpensa test non solo ai lombardi'

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - "Da domani a Malpensa saranno fatti i tamponi "ai turisti stranieri, poi ai cittadini italiani, sia lombardi che residenti in altre Regioni": l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, lo ha assicurato dopo le polemiche nel primo giorno dei test anticovid.

"Gli spazi che, in un primo momento, erano stati individuati a Malpensa da SEA e Usmaf avrebbero consentito l'attivazione di tre postazioni - ha spiegato in un comunicato - con la possibilità di eseguire 500 tamponi. Avevamo quindi stabilito alcune priorità che, nell'ordine, avrebbero privilegiato i turisti stranieri (difficilmente recuperabili dopo aver lasciato l'aeroporto) e i cittadini lombardi (i quali possono contare sui sistemi di segnalazione online delle ATS). Nel momento in cui SEA e Usmaf hanno incrementato le aree a disposizione con una capacità di effettuare 2.000 tamponi al giorno aumentando così la platea dei passeggeri da testare".

Il dg dell'assessorato Marco Trivelli ha spiegato che "I risultati del tampone saranno disponibili via mail o sms entro 24/48 ore". "I controlli sui rientri - ha aggiunto - sono molto importanti perché stanno restituendo il 4% di positivi a fronte dell'1 registrato sul territorio". (ANSA).