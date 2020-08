Amputazioni a dita,2 feriti nel Milanese

- MILANO, 10 AGO - Due infortuni sul lavoro si sono verificati questa mattina in provincia di Milano, coinvolgendo, in due distinte situazioni, degli operai che hanno riportato lesioni alle mani.

Alle 9 un lavoratore che si trovava alla Candy di Brugherio (Milano) è rimasto ferito riportando l'amputazione di una falange di un dito della mano destra. L'uomo, un 45enne di origine straniera, è stato ricoverato dal 118 all'ospedale San Gerardo a Monza. Gli accertamenti sull'episodio sono a cura della Polizia locale. Alle 9.30, al deposito Trenord - Fiorenza di Rho (Milano), un tecnico di 40 anni ha riportato l'amputazione dei polpastrelli di due dita della mano sinistra. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Carlo a Milano in codice giallo.

Sul caso indaga la Polfer.