F.Sala: 'Ieri mobilità al 40%, dato che allarma'

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Il dato della mobilità in Lombardia di ieri è "al 40%, purtroppo è un dato molto alto" che "è più del 10% in più rispetto a martedì della settimana scorsa e anche rispetto a due settimane fa". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala a SkyTg24.

"Questa settimana siamo partiti male - ha aggiunto Sala -, è un dato che ci allarma, andremo ad approfondirlo ancora di più e abbiamo intenzione di rilevare gli spostamenti a livello provinciale per vedere dove ci si muove di più e metteremo i dati a disposizione dei prefetti per aiutare le forze ordine a capire dove servono più controlli". (ANSA).