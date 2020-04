In cassa integrazione per calo vendite, si uccide

(ANSA) - MILANO, 1 APR - Un 26enne di origini senegalesi ha aperto la finestra del bagno del suo appartamento, che si affaccia su un cortile interno, e si è gettato di sotto togliendosi la vita. E' accaduto ieri sera, intorno alle 19.50 in via Pastorelli a Milano. Il 26enne era stato messo in cassa integrazione così come gli altri dipendenti di un negozio specializzato in prodotti alimentari in cui lavorava, e ora chiuso per via dell'emergenza coronavirus. Negozio che fa parte di una catena con sedi in tutta Italia. Il ragazzo era impiegato nel punto vendita da circa sette anni e aveva un contratto a tempo indeterminato. Poco tempo prima del tragico gesto aveva seguito un'attività di formazione online a distanza.