Omicidio Roma:aperte tutte ipotesi,da droga a quella passionale

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Si seguono tutte le piste, anche quella passionale, per l'omicidio di Paolo Corelli, 47 anni, ammazzato ieri con tre colpi di pistola a Roma. Gli accertamenti dei carabinieri, coordinati dal pm Stefano Luciani, non tralasciano nessun particolare della vita di Corelli, commesso di un supermarket e residente in uno stabile di Acilia considerato una piazza di spaccio tar le più attive di Roma sud.

Il fratello di Corelli, Claudio, si trova agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti, e anche questa pista è scandagliata dagli investigatori. Per ricostruire quanto avvenuto in via Alberto Galli intorno alle 6 di ieri mattina si stano anche valutando le immagini di alcune telecamere d sicurezza della zona. Contro la vittima sono stati esplosi due colpi alla schiena e uno al torace ma per un quadro più chiaro sulla dinamica è stata disposta l'autopsia (ANSA).