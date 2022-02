Lazio: Zingarettti, con Pnrr potenziamo sanità territoriale

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Cambierà tutto, nel Lazio abbiamo ottenuto tanti risultati anche perché abbiamo preso sette anni fa la sanità regionale dall'abisso del commissariamento: per 10 anni avevamo investimenti e assunzioni bloccati e un piano draconiano di chiusura e struttura. Per dare un'idea, nel 2013 avevamo 60 assunti, oggi 10mila in un biennio: siamo usciti dall'abisso, ora dobbiamo fare un altro salto. È il salto è la nuova sanità di territorio". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, intervistato sul sito de Il Messaggero, a 'Controcampo', colloqui con i leader politici del direttore Massimo Martinelli.

"Nel Pnrr abbiamo già programmato e sono finanziate delle strutture territoriali - ha spiegato Zingaretti -. A Roma ci saranno 60 case di comunità, ovvero 60 presidi con ambulatori per prestazioni di prima necessità più vicine alle persone, e poi 10 nuovi ospedali di comunità, ovvero luoghi in cui si possono ricoverare i cronici togliendoli dagli ospedali affollati. Faremo inoltre molti hub della sanità digitale: abbiamo avuto la più grande pandemia del dopoguerra ma la gran parte dei malati è stata curata a casa, e questo ci dice che questo salto possiamo farlo".

"Anche con i medici di medicina generale - ha proseguito Zingaretti - , che dovranno rimanere protagonisti, dobbiamo inventare una struttura per cui all'ospedale ci si va proprio se c'è un problema serio e non perché è l'unico luogo che c'è. E su questo il Pnrr e una sanità regionale finalmente sana mi fanno davvero essere ottimista, perché abbiamo capito la lezione: mai più territorio desertificato". (ANSA).