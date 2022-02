Covid: Zingaretti, parte sanitaria pandemia vinta

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Ora ci sono nuovi problemi, perché siamo in una nuova fase: la parte sanitaria della pandemia è vinta, ora abbiamo il tema di capire come si convive" con il virus, "di come riaccendiamo l'economia, di come il lavoro possa arricchire le prospettive di vita. Ma non facciamo sempre gli stessi errori, dobbiamo unirci e affrontare insieme i problemi, che non vanno raccontati ma risolti". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, intervistato sul sito de Il Messaggero, a 'Controcampo', colloqui con i leader politici del direttore Massimo Martinelli. (ANSA).