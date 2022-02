Biagiotti sfila in video nella Centrale Montemartini a Roma

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Per rafforzare il suo legame con Roma, Lavinia Biagiotti ha scelto come location della presentazione della nuova collezione Laura Biagiotti F/W 2022/23, la Centrale Montemartini, la più antica centrale elettrica della capitale, riconvertita a Polo Museale. La Centrale Montemartini ospita statue e reperti archeologici provenienti dai Musei Capitolini.

Il video della sfilata è stato girato il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, ma sarà presentato ufficialmente domenica 27 febbraio sulla piattaforma della Camera Nazionale della Moda nell'ambito della fashion week milanese.

La donna immaginata da Lavinia Biagiotti si riconnette al femminile arcaico: è la Musa a cui è dedicata la collezione di pura "Energia della Bellezza". Gli abiti mostrati nel video vengono esaltati in un'atmosfera magica che rievoca la grandezza monumentale della Roma antica e la memoria più vicina a noi di uno dei primi ambienti industriali romani, collegate da una collezione moderna frutto di sapienza artigianale. (ANSA).