Uomo ucciso a colpi di arma da fuoco a Roma

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Omicidio questa mattina ad Acilia, nell'area sud di Roma. Un uomo intorno alle 6 è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre usciva dalla propria abitazione in via Alberto Galli. Sono in corso rilievi da parte dei carabinieri sul luogo dell'omicidio. (ANSA).