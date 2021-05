Tennis:Open Italia; Sonego a 2/o turno, ora derby con Mager

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Lorenzo Sonego supera Gaes Monfils nel primo turno degli Internazionali di Roma e si regala il derby azzurro con Gianluca Mager. Oggi Sonego ha battuto il rivale francese in tre set, per 6-4, 5-7, 6-4 in due ore e 48 minuti di gioco. (ANSA).