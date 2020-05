Lazio,22 contagi,dato più basso lockdown

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Oggi registriamo un dato di 22 casi positivi nelle ultime 24h è il dato più basso dal lockdown e un trend al 0,3%". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19."Con il Presidente Nicola Zingaretti - ha aggiunto- questa mattina siamo stati ad Albano dove da questa mattina è attivo il primo modulo da 12 posti letto della RSA pubblica. Una struttura molto importante che a regime avrà 50 posti letto". Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente si registra un solo caso a Latina nelle ultime 24h e zero decessi a Roma città.

Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 4, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.373 totali.