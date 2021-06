Premiato packaging compostabile di azienda modenese

Un film bioplastico compostabile, il primo al mondo per il packaging alimentare automatico, dà al gruppo Fabbri la vittoria del primo premio del Biopolymer Innovation Award, un riconoscimento assegnato a prodotti o applicazioni pionieristiche di polimeri biodegradabili promosso dall'associazione no-profit Polykum.

Il prodotto della storica azienda di Vignola (Modena) si chiama Nature Fresh e vanta la certificazione di compostabilità domestica e industriale: è stato apprezzato dalla giuria per la capacità di offrire prestazioni equivalenti al Pvc e un migliore tasso di trasmissione del vapore acqueo rispetto ai film estensibili tradizionali, oltre che per la resistenza meccanica e per l'estensibilità.

Soddisfatto il ceo Stefano Mele, secondo cui il premio "è un ulteriore riconoscimento, a livello internazionale, dell'impegno e degli sforzi che la nostra azienda compie verso lo sviluppo di soluzioni di packaging sostenibili". Grazie a Nature Fresh, che può contare sul sostegno di Horizon 2020, già l'anno scorso Fabbri aveva ottenuto l'Oscar dell'Imballaggio e, tramite il cliente inglese Westaway Sausages, gli Uk Packaging Awards.