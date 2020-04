Coronavirus: i vini dei Colli Bolognesi arrivano a domicilio

(ANSA) - BOLOGNA, 17 APR - I vignaioli dei Colli Bolognesi si organizzano per le consegne a domicilio dei loro vini, in un momento molto delicato dato che la chiusura di ristoranti, bar ed enoteche, principali clienti delle cantine artigianali, mette a dura prova la tenuta delle piccole imprese del territorio. Un modo per sostenere l'economia locale può essere dunque anche quello di 'bere a km 0', dal Pignoletto alla Barbera, alle varietà internazionali storicamente coltivate nelle colline.

Sono più di una ventina le cantine che si sono attrezzate per effettuare consegne a domicilio nella città di Bologna e nei comuni e territori limitrofi alle singole aziende. Alcune hanno attivato un servizio di spedizione anche fuori regione.

Il Consorzio (www.collibolognesi.it) raggruppa il 96% dei produttori Doc e Docg dei Colli bolognesi, uniti per la tutela del territorio e per la promozione di vini tipici di qualità.

